Inter, buone notizie per Conte: recuperati Barella e Lukaku (Di sabato 18 luglio 2020) L’Inter avrà a disposizione Nicolò Barella e Romelu Lukaku in vista dell’impegno di Serie A contro la Roma buone notizie in casa Inter a poche ore dalla sfida contro la Roma, di scena all’Olimpico e valevole per la 34a giornata del campionato di Serie A. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha recuperato sia Nicolò Barella sia Romelu Lukaku, che si sono allenati con il gruppo tra ieri e oggi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

