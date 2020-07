Incidente lungo via Colonnetta: alla guida non c'era l'anziano ferito, ma il figlio (Di sabato 18 luglio 2020) Carambola di auto lungo via Colonnetta, cinque persone ferite 17 luglio 2020 In riferimento all'Incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo via Colonnetta, si precisa che alla guida dell'... Leggi su chietitoday

Manoleta : RT @fparolotto: #TG1 7 morti per incidente stadale di cui 6 nel #Salento tragedia descritta come ineluttabile - a seguire lungo servizio su… - ilpinz : RT @fparolotto: #TG1 7 morti per incidente stadale di cui 6 nel #Salento tragedia descritta come ineluttabile - a seguire lungo servizio su… - DanielCarax : RT @fparolotto: #TG1 7 morti per incidente stadale di cui 6 nel #Salento tragedia descritta come ineluttabile - a seguire lungo servizio su… - imarkez : RT @blogsicilia: Incidente stradale lungo la circonvallazione di Avola, ferita una donna (FOTO) - - blogsicilia : Incidente stradale lungo la circonvallazione di Avola, ferita una donna (FOTO) - -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente lungo Incidente stradale lungo la circonvallazione di Avola, ferita una donna (FOTO) BlogSicilia.it Scontro fra auto ad Arborea: un ferito in ospedale

Un ferito nell'ennesimo incidente avvenuto all'incrocio della strada provinciale 6 di Luri, borgata agricola di Arborea. A causa di una mancata precedenza si sono scontrate, oggi pomeriggio, una Volvo ...

Grottammare, incidente con lo scooter. 57enne soccorso in codice giallo

GROTTAMMARE – Incidente tra scooter e auto lungo la Statale 16 a Grottammare. E’ accaduto intorno alle 18 e 30 all’altezza del teatro delle Energie. In sella allo scooter c’era una coppia, moglie e ma ...

Un ferito nell'ennesimo incidente avvenuto all'incrocio della strada provinciale 6 di Luri, borgata agricola di Arborea. A causa di una mancata precedenza si sono scontrate, oggi pomeriggio, una Volvo ...GROTTAMMARE – Incidente tra scooter e auto lungo la Statale 16 a Grottammare. E’ accaduto intorno alle 18 e 30 all’altezza del teatro delle Energie. In sella allo scooter c’era una coppia, moglie e ma ...