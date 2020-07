Fiorentina, Kouamè: “Ribery un fenomeno, voglio la Champions con la viola. Inter? Nessun rimpianto, vi spiego” (Di sabato 18 luglio 2020) Christian Kouamè si racconta.Dopo l'infortunio al ginocchio, Christian Kouamè, è pronto a tornare in campo in occasione della gara di domani contro il Torino. Sulle pagine di "Tuttosport", il numero 9 della viola, si è raccontato tra passato e presente soffermandosi sulla sua parentesi Interista terminata con l'addio e il mancato ritorno - dopo la breve esperienza nella Primavera nerazzurra. "Tornare a giocare dopo l’infortunio al ginocchio è stata una grandissima emozione. Onestamente, quando sono arrivato a gennaio, pensavo che avrei esordito in viola la prossima stagione. Il Toro è una buonissima squadra, ci aspetta una gara difficile. Ma vogliamo vincere e faremo di tutto. Belotti è un grande campione, con tantissime qualità che apprezzo molto, a iniziare ... Leggi su mediagol

