Coronavirus, boom di contagi in Spagna. Il governo ai cittadini “State a casa” (Di sabato 18 luglio 2020) Continuano ad aumentare i casi di contagio in Spagna: nelle ultime 24 ore sono state rilevate 628 infezioni da Coronavirus. Il consiglio del governo è quello di stare a casa, e nel frattempo chiudono di nuovo i locali notturni. Continuano a crescere i contagi di Coronavirus in Spagna, con numeri che non erano mai stati … L'articolo Coronavirus, boom di contagi in Spagna. Il governo ai cittadini “State a casa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

