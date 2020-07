Cile, Sparkle e Ciena potenziano il cavo di collegamento sottomarino con gli Usa (Di sabato 18 luglio 2020) Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, e Ciena (NYSE: CIEN), società di sistemi di rete, servizi e software, annunciano il potenziamento dei 10.476 km di fibra di Sparkle sul cavo sottomarino Curie con WaveLogic 5 Extreme (WL5e) di Ciena, la prima soluzione programmabile 800G del settore, migliorando la capacità e la velocità sulla rotta dal Cile agli Stati Uniti. Grazie alla soluzione WL5e, basata su tecnologia di ottica coerente che consente il trasporto di più informazioni attraverso il cavo, la fibra Sparkle su Curie può raggiungere una capacità di trasmissione fino a 450 Gbps per canale, due volte più veloce della precedente ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : #Cile, #Sparkle e #Ciena #potenziano il #cavo di #collegamento #sottomarino con gli #Usa - VillaggioTecno : Sparkle potenzia il cavo sottomarino USA-Cile con Ciena - stati_generali : Sparkle potenzia il cavo sottomarino USA-Cile con Ciena -

Ultime Notizie dalla rete : Cile Sparkle

Il Denaro

Con la soluzione per reti sottomarine GeoMesh Extreme di Ciena basata su WL5e, Sparkle avrà inoltre connettività diretta tra i data center negli Stati Uniti e in Cile e, tramite il controller di ...Chi collegherà e dove passerà Blue-Raman, il cavo sottomarino di Internet realizzato da Google con Telecom Italia Sparkle (Tim) e Omantel Google ha intenzione di realizzare un cavo sottomarino per le ...