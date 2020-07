Calciomercato Napoli, Alexander Sorloth del Crystal Palace tra le alternative ad Osimhen (Di sabato 18 luglio 2020) Viste le difficoltà per arrivare al talentuoso Osimhen del Lille, tra l’inserimento del Liverpool, del Manchester United e gli agenti del nigeriano che giocano al rialzo, il Napoli potrebbe decidere di cambiare obiettivo, anche perché questi “giochini”, si sa, non piacciono per nulla al patron De Laurentiis. Per questo Giuntoli inizia a sfogliare la lista … L'articolo Calciomercato Napoli, Alexander Sorloth del Crystal Palace tra le alternative ad Osimhen Leggi su dailynews24

