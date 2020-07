Angelo Cappetti direttore generale dell’Unione Industriale di Torino (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo oltre quarant’anni di servizio, dei quali tredici come direttore generale dell’Unione Industriale di Torino, Giuseppe Gherzi lascia il suo incarico per quiescenza, continuando, di intesa con la presidenza, ad assicurare la sua collaborazione su alcuni progetti strategici quale, ad esempio, il Manufacturing Tecnology Competence Center. Come segno di continuità e di apprezzamento per il lavoro svolto all’interno dell’Associazione negli ultimi sei anni, su proposta del presidente Giorgio Marsiaj, il Consiglio di Presidenza ha deliberato di affidare ad Angelo Cappetti la direzione generale dell’Unione Industriale di Torino. Giorgio Marsiaj, a nome del Consiglio di Presidenza e di ... Leggi su nuovasocieta

