17 è il nuovo album di Emis Killa e Jake La Furia atteso a settembre dopo Malandrino (Di sabato 18 luglio 2020) Il nuovo album di Emis Killa e Jake La Furia arriva a settembre. I due rapper hanno deciso di unire le forze per un album che è stato annunciato a sorpresa e che sarà rilasciato a settembre, dopo la pubblicazione del singolo Malandrino che hanno destinato al 24 luglio. Emis Killa ha già espresso parole di entusiasmo per questa nuova collaborazione sulla lunga distanza, che è arrivata dopo diversi incontri per la realizzazione di singoli. Il rapper di Vimercate è intervenuto sui suoi social per annunciare l'arrivo dell'album e del singolo che aprirà la nuova era discografica a due ... Leggi su optimagazine

MondadoriStore : Avete ascoltato in digitale il nuovo album dei @BTS_twt? ?? A brevissimo i CD fisici, in ben cinque versioni. Scopr… - SpotifyItaly : Il nuovo fenomeno giapponese alla conquista del pop mondiale: ascolta ora 'Over', l'ultimo singolo degli… - Fabrizio_Poggi : ... Torna adesso con il suo settimo album solista e dopo tanti anni di strada ci si stupisce della freschezza, dell… - carlobonini : RT @Robinson_Rep: «Intanto sono qua e comincio a pensare a buttar giù le idee per fare un nuovo album», racconta @vascorossi. Arriverà, ma… - Simy63957584 : RT @FQMagazineit: Vasco Rossi annuncia: “Nel 2021 ci sarà sicuramente un nuovo album” (e non è escluso Sanremo) -