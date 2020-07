Voli, ok ai bagagli in cabina (Di venerdì 17 luglio 2020) Trolley nelle cappelliere e indumenti in buste sterilizzateCarpisa fa causa a Enac Trolley nelle cappelliere e indumenti in buste sterilizzateTorna su Dal 15 luglio, chi viaggia in aereo potrà nuovamente portare il bagaglio a mano in cabina. Il divieto imposto dal governo lo scorso 26 giugno viene meno grazie al nuovo Dpcm entrato in vigore dal 15. Leggi Aerei: scatta il divieto di trolley a bordo Il decreto consente di salire a bordo degli aerei con un piccolo trolley da sistemare nelle cappelliere. Cessa l'obbligo diffuso da Enac tre settimane fa, già contestato da parecchie compagnie, che consentiva ai passeggeri di «portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato perché per ragioni sanitarie non è consentito a ne... Leggi su studiocataldi

