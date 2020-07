Tim smentisce: «A oggi nessuna proposta per diritti tv Serie A» (Di venerdì 17 luglio 2020) Si stringono i tempi per la partita sui diritti tv del della Serie A del prossimo triennio. Lunedì a Roma è previsto un incontro tra i presidenti dei 20 club di Serie A, voluto dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per discutere di un possibile piano innovativo che avrebbe come protagonista il naming sponsor … L'articolo Tim smentisce: «A oggi nessuna proposta per diritti tv Serie A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Media #Notizie Tim smentisce: «A oggi nessuna proposta per diritti tv Serie A»: Si stringono i tempi per la partit… - CalcioFinanza : Tim smentisce: «A oggi nessuna proposta per diritti tv Serie A» - giulioenrico : Fatemi capire TIM brasile smentisce di aver escluso Huawei dal 5G in Brasile? È a questo che puntava qualche lobbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tim smentisce Reuters: Tim esclude Huawei dalla gara per l'appalto 5G. Ma Tim Brasil: nulla è stato ancora deciso Il Sole 24 ORE Huawei fra Pd, M5s, Dis, Tim, Vodafone e Windtre

La sicurezza e lo sviluppo digitale dell’Italia devono basarsi “su un approccio fondato sui fatti e non su accuse infondate”. Lo scrive in una nota il colosso tecnologico cinese Huawei in risposta a u ...

Reuters: Tim esclude Huawei dalla gara per l’appalto 5G. Ma Tim Brasil: nulla è stato ancora deciso

dovrebbero basarsi su un approccio fondato sui fatti e non su accuse infondate». Huawei non ha partecipato alla costruzione della rete telematica principale attualmente esistente di Tim in Italia, men ...

La sicurezza e lo sviluppo digitale dell’Italia devono basarsi “su un approccio fondato sui fatti e non su accuse infondate”. Lo scrive in una nota il colosso tecnologico cinese Huawei in risposta a u ...dovrebbero basarsi su un approccio fondato sui fatti e non su accuse infondate». Huawei non ha partecipato alla costruzione della rete telematica principale attualmente esistente di Tim in Italia, men ...