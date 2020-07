Sinner-Khachanov in tv oggi: canale, orario e diretta streaming bett1 Aces 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Jannik Sinner ritorna in campo e lo fa nella seconda parte dell’evento denominato bett1 Aces. L’altoatesino ha mostrato buone indicazioni contro Dominic Thiem nel torneo su erba: ora si gioca su cemento e il classe 2001 azzurro proverà a giocarsela alla pari contro Karen Khachanov. La sfida è in programma nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 11.30. La diretta televisiva è offerta da Eurosport, emittente che propone anche una live streaming mediante la piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca e con highlights al termine del match. Leggi su sportface

