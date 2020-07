Project xCloud sarà su ogni schermo, parola di Phil Spencer (Di venerdì 17 luglio 2020) Solo nella giornata di ieri Microsoft ha sganciato una bomba niente male rivelando che a partire dal mese di settembre Project xCloud farà parte dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi dando vita a un'unione indubbiamente naturale per quanto tutt'altro che scontata in questi termini.Project xCloud rimane un progetto centrale per la divisione guidata da un Phil Spencer che solo pochi giorni prima aveva parlato dell'importanza dello streaming per la sua capacità di andare oltre un mercato inevitabilmente limitato come quello console. Le ultime dichiarazioni rilasciate a The Verge dimostrano ulteriormente l'obiettivo di Spencer."Con il passare del tempo continueremo ad espandere i modi in cui introduciamo lo streaming come parte della ... Leggi su eurogamer

XboxItalia : Siamo felici di annunciare che #XboxGamePass e Project xCloud saranno disponibili assieme, senza costi aggiuntivi,… - GamingToday4 : Project xCloud sarà disponibile a settembre - badtasteit : #ProjectxCloud sarà incluso gratuitamente nell’Xbox Game Pass Ultimate a partire da settembre! - GamerClickit : Project xCloud verrà integrato nell'Xbox Game Pass Ultimate - elportalmm : #Tecnología -