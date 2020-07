Pisa-Trapani in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Pisa-Trapani sarà visibile in tv? Ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. E’ una delle partite più delicate di questo turno, visto che probabilmente chi perde vedrà sfumare il proprio obiettivo, che per i padroni di casa è la zona playoff e per gli ospiti la salvezza o comunque i playout. Si parte alle ore 21 di venerdì 17 luglio, diretta tv non disponibile, streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

trapani24h : “Nel triennio il Pisa può puntare sicuramente alla promozione in serie A” - cascinanotizie : L'anteprima di @PisaSC - @TrapaniCalcio - trapani24h : Pisa, D’Angelo: “Densità, intensità e organizzazione per battere il Trapani” - trapani24h : Trapani: la probabile formazione anti-Pisa - trapani24h : Pisa-Trapani, le probabili formazioni. I nerazzurri senza Soddimo, Masucci e Belli -