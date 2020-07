Piazza San Carlo, confermata condanna a 10 anni per omicidio alla banda dello spray (Di venerdì 17 luglio 2020) La Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna dei quattro giovani della “banda dello spray” individuati come coloro che scatenarono il panico in Piazza San Carlo durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, il 3 giugno 2017. Nel fuggi fuggi generale rimasero ferite più di 1500 persone e 2 donne persero la vita. I quattro, di origini marocchine, sono accusati di aver usato spray urticante per rapinare i presenti e di omicidio preterintenzionale. Tre di loro sono stati condannati a 10 anni, 4 mesi e 20 giorni. Il quarto a 10 anni, 3 mesi e 24 giorni. Secondo l’accusa i quattro giovani facevano parte di una banda di una decina di ... Leggi su ilnapolista

