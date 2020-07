Perché la Lega vuole querelare De Luca (Di venerdì 17 luglio 2020) La Lega annuncia una querela per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca perché “in un’intervista con Bruno Vespa ha dichiarato ‘in Lombardia c’erano i morti per strada, non in ospedale'”. “Da bergamasco- dice il deputato bergamasco del Carroccio Daniele Belotti – non posso accettare l’ennesima squallida strumentalizzazione a fini politici sui nostri morti”. “Nelle prossime ore – prosegue – presenterò una querela perché non si possono offendere in questo modo i medici lombardi, le istituzioni lombarde e tutto il popolo lombardo. Abbiamo vissuto giorni drammatici, soprattutto a Bergamo, ma arrivare a dire che ‘c’erano morti per strada’ è squallido”. Anche Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, ... Leggi su nextquotidiano

