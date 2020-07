Omicidio suicidio | spara alla compagna ammazzandola poi si uccide (Di venerdì 17 luglio 2020) Nuovo, drammatico fatto di sangue, con un Omicidio suicidio compiuto da un uomo nei confronti della compagna. Avviene in provincia di Torino. Nuovo caso di Omicidio suicidio in famiglia, stavolta a Carmagnola. È appena il terzo nel giro di un solo giorno. Ed anche stavolta è un uomo che uccide la propria compagna per poi … L'articolo Omicidio suicidio spara alla compagna ammazzandola poi si uccide è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna e dopo essere fuggito s… - MediasetTgcom24 : Uccide la compagna e si spara: omicidio-suicidio nel Torinese #carmagnola - bizcommunityit : Uccide la compagna e si spara: omicidio-suicidio nel Torinese - LaStampaTV : VIDEO | Omicidio-suicidio a Carmagnola, uccide la compagna e si spara: i rilievi dei carabinieri - stalkingitaly : Uccide la compagna e poi si spara, omicidio-suicidio a Carmagnola -