Nubifragio a Palermo, il prefetto: 'È ufficiale, non ci sono vittime nel sottopasso allagato' (Di venerdì 17 luglio 2020) Adesso È ufficiale: non ci sono state vittime a nel violento Nubifragio che si È abbattuto domenica pomeriggio sulla città. A confermarlo all'Adnkronos È il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani , che ... Leggi su leggo

fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - poliziadistato : #15luglio a #Palermo in soccorso dei cittadini durante #nubifragio In questi scatti il nostro #essercisempre - princigallomich : Nubifragio a Palermo, nessuna vittima accertata - ashtoniished : RT @amaricord: Lo sciacallaggio di Salvini arriva puntuale anche oggi di fronte all'improvviso nubifragio che ha colpito Palermo. Due morti… -