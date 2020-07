Netflix lancia il pulsante “shuffle”: per vedere una serie a caso (Di venerdì 17 luglio 2020) Netflix sorprende gli utenti con un pulsante ‘shuffle‘, che sceglierà qualcosa da guardare per gli spettatori indecisi. I test per questa funzione sono iniziati lo scorso anno e ora sembra che più utenti abbiano avuto la possibilità di provarlo. Netflix ha detto al New York Post che questo lancio a sorpresa è stato solo un “secondo round di test” per la funzionalità. Come con tutte le funzionalità testate, non sappiamo ancora se il pulsante “Riproduzione casuale” sarà considerato popolare e abbastanza efficace da essere implementato su tutte le versioni di Netflix. Netflix, ecco la riproduzione casuale: come funziona la scelta di film e serie tv a caso I rapporti ... Leggi su italiasera

italiaserait : Netflix lancia il pulsante “shuffle”: per vedere una serie a caso - AnonymeRai : ? Media, il NYT diventa casa di produzione e lancia su Netflix un documentario - Affaritaliani : Media, il NYT diventa casa di produzione e lancia su Netflix un documentario - IsaeChia : ‘#Oscurodesiderio’, dopo il successo di ‘#365giorni’ #Netflix lancia una nuova #serietv ad alto tasso erotico: ecco… - ale_tommo_ : RT @team_world: Conosciamo bene le vostre passioni ?? quindi vi segnaliamo alcune offerte di LUGLIO: ? #Amazon regala 10€ agli studenti > h… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix lancia Netflix lancia il pulsante “shuffle”: per vedere una serie a caso Italia Sera Cursed – la serie Netflix di Frank Miller | Recensione

Ispirata all’omonimo romanzo di Thomas Wheeler e Frank Miller, Netflix lancia la nuova serie Cursed, ulteriore rivisitazione della materia di bretagna e dei suoi personaggi, a conferma della fecondità ...

CURSED cast, attori e personaggi della serie Netflix

Chi è Bella Dayne, La Lancia Rossa in Cursed? Bella Dayne è la Lancia Rossa in Cursed episodio 10 Credits Netflix Entra a far parte del cast di Cursed anche la giovane Bella Dayne, attrice e ...

Ispirata all’omonimo romanzo di Thomas Wheeler e Frank Miller, Netflix lancia la nuova serie Cursed, ulteriore rivisitazione della materia di bretagna e dei suoi personaggi, a conferma della fecondità ...Chi è Bella Dayne, La Lancia Rossa in Cursed? Bella Dayne è la Lancia Rossa in Cursed episodio 10 Credits Netflix Entra a far parte del cast di Cursed anche la giovane Bella Dayne, attrice e ...