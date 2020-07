Nastro d'argento a un molfettese: premiato per il film 'Le abiuratrici' (Di venerdì 17 luglio 2020) Le abiuratrici del regista molfettese Antonio De Palo guadagna i Nastri d'argento. Dopo il David di Donatello ottenuto recentemente dal regista molfettese Giulio Mastromauro, giunge per un altro ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Nastro d’argento a un molfettese - MarcoOcchiuzzo : RT @nastridargento: Il Nastro d'argento 2020 per la migliore colonna sonora va ex aequo a Brunori Sas per Odio l'estate e a Pasquale Catala… - BrunoCentrelli : RT @raicinque: “Il Sud è niente” regia @fabiomollo candidato al Nastro d'argento 2014 come miglior regista esordiente Un racconto sulla fam… - paolofranci17 : RT @raicinque: “Il Sud è niente” regia @fabiomollo candidato al Nastro d'argento 2014 come miglior regista esordiente Un racconto sulla fam… - acab42 : RT @raicinque: “Il Sud è niente” regia @fabiomollo candidato al Nastro d'argento 2014 come miglior regista esordiente Un racconto sulla fam… -

Ultime Notizie dalla rete : Nastro argento Nastro d’argento a un molfettese: premiato per il film «Le abiuratrici» La Gazzetta del Mezzogiorno Torna nelle sale “Volevo nascondermi”, il film sul pittore Antonio Ligabue

ROMA – Ha vinto al Festival di Berlino, ai Nastri d’Argento e ai Globi d’Oro. Torna nelle sale “Volevo nascondermi”, il film sul pittore Antonio Ligabue con uno straordinario Elio Germano. Prodotto da ...

Chi è Pietro Castellitto: curiosità e vita privata dell’attore

Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, è un attore italiano. Nonostante abbia soltanto 29 anni, vanta un curriculum degno di nota. Inoltre, si prepara ad interpretare ...

ROMA – Ha vinto al Festival di Berlino, ai Nastri d’Argento e ai Globi d’Oro. Torna nelle sale “Volevo nascondermi”, il film sul pittore Antonio Ligabue con uno straordinario Elio Germano. Prodotto da ...Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, è un attore italiano. Nonostante abbia soltanto 29 anni, vanta un curriculum degno di nota. Inoltre, si prepara ad interpretare ...