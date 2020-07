Milan-Bologna, Mihajlovic ironico: “spero che Ibra abbia un occhio di riguardo per un convalescente” (Di venerdì 17 luglio 2020) Sfida emozionante domani a San Siro tra il Milan e il Bologna, Ibrahimovic da un lato e Mihajlovic dall’altro: un’amicizia che avrebbe potuto congiungerli in rossoblù, se lo svedese non avesse scelto di rivestirsi in rossonero. Foto Getty / Francesco PecoraroDomani si abbracceranno certamente prima del match e poi si daranno battaglia, con una speranza che il serbo ha rivelato in conferenza stampa: “siamo diventati amici dopo aver litigato durante un Inter-Juve. Cosa succederà l’anno prossimo? Non lo so, speriamo che domani abbia un occhio di riguardo su un convalescente come me. Andremo a fare la nostra partita e anche il Napoli stava bene ma poi ha sofferto. Dipende da noi, andremo in campo sapendo che li metteremo in ... Leggi su sportfair

