Messi non ci sta: “Liga persa per colpa nostra. Non meriti del Real Madrid” (Di venerdì 17 luglio 2020) Da una parte la gioia del Real Madrid, alla sua 34esima Liga in bacheca, dall'altra la rabbia e il malumore del Barcellona, sconfitto dai blancos in campionato ma anche sul campo, dove l'Osasuna si è imposto per 2-1. Lionel Messi, capitano blaugrana, è l'emblema del momento dei catalani.Al termine della sfida persa, La Pulce ha commentato con rabbia e rassegnazione cosa non è andato in quest'annata complessa del massimo campionato spagnolo.Messi: "colpa nostra, non meriti del Real Madrid"caption id="attachment 993017" align="alignnone" width="633" Messi (getty images)/captionNon fa giri di parole Messi per spiegare il momento dei suoi. L'argentino, parlando ai media spagnoli dopo la sconfitta ... Leggi su itasportpress

DAZN_IT : Messi non vuole arrendersi Ennesima punizione capolavoro del fenomeno blaugrana ?? #LaLiga #DAZN - tancredipalmeri : Mamma mia dichiarazioni pesantissime di Messi: “Siamo una squadra debole, ci vincono sull’intensità. Da gennaio tu… - marcoconterio : ?? La furia di Lionel #Messi: 'Siamo deboli, senza voglia -dice dopo il ko contro l'Osasuna e la Liga persa-. Così è… - Claudio12792908 : Via Baldo degli Ubaldi intasata non si cammina la Raggi ha fatto piu danni lei che 10 sindaci messi assieme CARCERATELA!!!! - Giornale_Romano : Governati da quattro inetti, che si credono dei geni criminali. Se non fossero stati dei pupazzi privi di intellige… -