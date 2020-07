Messi è una furia: “Così contro il Napoli perderemo” (Di venerdì 17 luglio 2020) Leo Messi non si è trattenuto al termine della sconfitta interna del Barcellona contro l’Osasuna: “La gente è arrabbiata perché non le stiamo dando niente” La sconfitta interna del Barcellona contro l’Osasuna, con conseguente titolo al Real Madrid, ha scatenato l’ira di Leo Messi. Il fuoriclasse argentino ha fatto autocritica al termine del match senza utilizzare mezzi termini, cercando in qualche modo di risvegliare la squadra. La situazione blaugrana non è delle migliori: il rapporto Setien-giocatori è molto frizzante e la gestione di alcuni campioni, come Arthur, è complicata. “Non volevamo chiudere così, ma la partita di stasera rispecchia il nostro cammino durante tutto l’anno. Siamo una squadra irregolare, molto debole ... Leggi su zon

MaxCallegari : #Messi: “Siamo una squadra debole. Se giochiamo così col Napoli, perderemo”. ?? #BarçaOsasuna #Champions - tancredipalmeri : Mamma mia dichiarazioni pesantissime di Messi: “Siamo una squadra debole, ci vincono sull’intensità. Da gennaio tu… - SavioFicorella : RT @tizianamaiolo: Se viene considerata “storica” una sentenza della Corte Costituzionale perché scritta da tre donne, siamo proprio messi… - beren117 : RT @tizianamaiolo: Se viene considerata “storica” una sentenza della Corte Costituzionale perché scritta da tre donne, siamo proprio messi… - bingobongo35 : @espressonline @dondibea Siamo messi veramente male in RAI.Questa non è novità ma una retrocessione. -