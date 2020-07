Maserati Ghibli Hybrid inventa il futuro (Di venerdì 17 luglio 2020) Con la Maserati Ghibli Hybrid il marchio modenese entra nell'era dell'elettrificazione. È uno dei progetti più ambiziosi per la Casa del Tridente, che dopo l’annuncio del nuovo motore per la super sportiva MC20, compie un altro passo avanti. Prodotta in oltre 100.000 unità dal 2013 a oggi, la Ghibli è uno dei modelli di maggior successo nella storia di Maserati, che vuole entrare nel mondo dell’elettrificazione senza snaturare la filosofia e i valori tipici del marchio. Così la Maserati Ghibli Hybrid è immediatamente riconoscibile per il nuovo design che interessa sia gli esterni che gli interni. Il comune denominatore è il colore blu, scelto per connotare le vetture con tecnologia ibrida, che ... Leggi su gqitalia

