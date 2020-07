L’Equipe: il presidente del Lille ieri a Napoli, si lavora per Osimhen (Di sabato 18 luglio 2020) L’Equipe dedica un altro articolo alla trattativa tra il Lille e il Napoli per Osimhen. Il quotidiano sportivo francese fornisce un po’ di notizie sull’affare. La più interessante, a nostro avviso, è che ieri a Napoli c’era il presidente del Lille Gerard Lopez. Una vista ovviamente tutt’altro che disinteressata. Ha incontrato il Napoli, i due club hanno messo a punto i prossimi passaggi della trattativa che potrebbe includere anche il difensore centrale Gabriel. Resta un punto fermo secondo L’Equipe: il Lille continua a chiedere 81 milioni, cifra assolutamente fuori mercato per De Laurentiis. Raggiungeranno un accordo o meglio dovranno raggiungerlo se vogliono chiudere. ... Leggi su ilnapolista

