Il Covid fa ricche le mafie: “Come nel dopoguerra” (Di venerdì 17 luglio 2020) La ”paralisi economica” determinata dall’emergenza Covid ”può aprire alle mafie prospettive di espansione e arricchimento paragonabili ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico”. E’ quanto si legge nella relazione semestrale della Dia inviata al Parlamento, riferita al 2° semestre 2019 ma con un capitolo dedicato all’emergenza Coronavirus. Si profila così un ”doppio scenario”. ”Un primo di breve periodo, in cui le organizzazioni mafiose tenderanno a consolidare sul territorio, specie nelle aree del Sud, il proprio consenso sociale, attraverso forme di assistenzialismo da capitalizzare nelle future competizioni elettorali”. E ”un secondo scenario, questa volta di medio-lungo periodo, in cui le mafie – specie la ... Leggi su quifinanza

ArpinoOsvaldo : RT @galatacla: EFFETTI COLLATERALI I sistemi sanitari delle nazioni sia ricche che povere, in tempo #COVID hanno ridotto i servizi x madri,… - Frankie8bcn : RT @DarioPuppo: La famiglia Djokovic presso le Piramidi bosniache di Visoko, vicino Sarajevo, in compagnia del guru Semir Osmanagic, pseudo… - 80yeye80 : RT @DarioPuppo: La famiglia Djokovic presso le Piramidi bosniache di Visoko, vicino Sarajevo, in compagnia del guru Semir Osmanagic, pseudo… - marcobremb : RT @DarioPuppo: La famiglia Djokovic presso le Piramidi bosniache di Visoko, vicino Sarajevo, in compagnia del guru Semir Osmanagic, pseudo… - DarioPuppo : La famiglia Djokovic presso le Piramidi bosniache di Visoko, vicino Sarajevo, in compagnia del guru Semir Osmanagic… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricche Covid-19: i ricchi chiedono più tasse We Wealth Family office, ecco come le famiglie più ricche fanno fruttare il loro patrimonio (anche durante la pandemia di Covid)

Anche nel momento di profonda crisi dovuto all’impatto della pandemia di Covid-19 sui mercati, i family office che gestiscono i portafogli delle famiglie più ricche del mondo sono riusciti a navigare ...

Il Covid fa ricche le mafie: “Come nel dopoguerra”

La ”paralisi economica” determinata dall’emergenza Covid ”può aprire alle mafie prospettive di espansione e arricchimento paragonabili ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellic ...

Anche nel momento di profonda crisi dovuto all’impatto della pandemia di Covid-19 sui mercati, i family office che gestiscono i portafogli delle famiglie più ricche del mondo sono riusciti a navigare ...La ”paralisi economica” determinata dall’emergenza Covid ”può aprire alle mafie prospettive di espansione e arricchimento paragonabili ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellic ...