Gp Ungheria Fp2, Vettel: "Bella giornata con tante cose da migliorare" (Di venerdì 17 luglio 2020) Tanta, tantissima voglia di tornare in pista dopo il disastro ciclonico commesso in Austria dalla Ferrar i di Leclerc nel Gp della Stiria della scorsa settimana. Non vedeva proprio l'ora di salire ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : Sul bagnato la Ferrari torna in vetta con Seb (?? #FP2) Sette piloti senza tempo, #Leclerc 10° I risultati ?… - SkySportF1 : FP2 bagnate in Ungheria: seguite il LIVE del pomeriggio con noi! #HungarianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Solo 3 piloti hanno fatto segnare un tempo sinora a Budapest (-50'?? #FP2) Il LIVE ? - f1world_it : GP Ungheria, FP2: Vettel comanda un turno falsato dalla pioggia - F1inGenerale_ : F1 | GP Ungheria - Prove libere della Williams, Latifi: 'La mattina abbiamo avuto un buon ritmo peccato per la piog… -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria Fp2 F1, GP Ungheria, prove libere da Budapest: a Hamilton le FP1, a Vettel le FP2 Sky Sport GP Ungheria, FP2: Vettel comanda un turno falsato dalla pioggia

Asfalto bagnato e poca azione in pista, a eccezione degli ultimi 20 minuti: questa è la sintesi del turno di FP2 in terra ungherese, dove la pioggia l’ha fatta da padrona neutralizzando la possibilità ...

GP Ungheria, Red Bull: “Il meteo ci ha ostacolato”

Per la seconda sessione di prove libere non vi è alcun tempo cronometrato. Limited running in a rain affected #FP2 sees Max complete just the one timed lap for P7 while Alex did not set a timed lap ...

Asfalto bagnato e poca azione in pista, a eccezione degli ultimi 20 minuti: questa è la sintesi del turno di FP2 in terra ungherese, dove la pioggia l’ha fatta da padrona neutralizzando la possibilità ...Per la seconda sessione di prove libere non vi è alcun tempo cronometrato. Limited running in a rain affected #FP2 sees Max complete just the one timed lap for P7 while Alex did not set a timed lap ...