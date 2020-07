Gioca con Super6, prova a vincere indovinando i risultati delle partite (Di venerdì 17 luglio 2020) Pronostica gratuitamente i 6 risultati esatti della giornata di Serie A, indovina e vinci fantastici premi con Super6 Giocare con Super6 è completamente gratuito. Puoi registrarti alla piattaforma con un semplice click attraverso il tuo profilo Facebook, Twitter o Google ed effettuare i tuoi pronostici sulle 6 partite scelte per la giornata di Serie A. COME SI VINCE CON Super6 Se pronostichi correttamente i sei risultati esatti delle sei partite selezionate per la giornata di Serie A, la cosiddetta Schedina della Giornata, puoi vincere con Super6 un diamante dal valore di 100.000 Euro. Se nessuno dei partecipanti indovina tutti i sei risultati esatti, il ... Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : Da Cesena a Brescia: oggi @LorePelle7 gioca la sua partita numero ?? con la maglia della Roma ???? #BresciaRoma… - HuffPostItalia : 'Sei maschio. Gioca con soldatini, non con bambole'. A 6 anni risponde al rimprovero dell'anziano - Paolo_Bargiggia : Gioca male, non vince, guadagna l'impossibile, rompe ogni giorno i maroni al suo club per farsi prendere giocatori,… - Vitalianorosati : @RepubblicaTv @repubblica Questo a ego se la gioca con Scanzi. - UsarciRoma : RT @USARCI: Gualtieri gioca con le statistiche e dimentica gli #agenti di commercio -

Ultime Notizie dalla rete : Gioca con NBA Restart: gioca con noi e partecipa al quiz, scopri la tua squadra ideale Sky Sport Mercato Ladies | Ufficializzati altri due innesti

L’Empoli Ladies non si ferma sul mercato e nella giornata di oggi, attraverso il sito ufficiale, ha annunciato altri due acquisti: L’Empoli Football Club comunica che Silvia Leonessi e Marta Morreale ...

Gioca con Super6, prova a vincere indovinando i risultati delle partite

Giocare con Super6 è completamente gratuito. Puoi registrarti alla piattaforma con un semplice click attraverso il tuo profilo Facebook, Twitter o Google ed effettuare i tuoi pronostici sulle 6 ...

L’Empoli Ladies non si ferma sul mercato e nella giornata di oggi, attraverso il sito ufficiale, ha annunciato altri due acquisti: L’Empoli Football Club comunica che Silvia Leonessi e Marta Morreale ...Giocare con Super6 è completamente gratuito. Puoi registrarti alla piattaforma con un semplice click attraverso il tuo profilo Facebook, Twitter o Google ed effettuare i tuoi pronostici sulle 6 ...