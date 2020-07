Coronavirus, nuovi contagi da estero e focolai interni (Di venerdì 17 luglio 2020) nuovi casi di infezione in Italia arrivano dall'estero ma anche da focolai interni di origine sconosciuta, e in alcune regioni si segnalano casi importati da altre regioni, per cui "l'epidemia non è conclusa": lo sottolinea il report di monitoraggio settimanale sull'andamento del Coronavirus in Italia della cabina di regia Ministero della Salute -Istituto superiore di sanità."In quasi tutte le Regioni e province autonome - spiega il report - sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio corrente, con casi in aumento rispetto alla precedente settimana di monitoraggio in alcune Regioni e province autonome. Tale riscontro in gran parte è dovuto alla intensa attività di screening e indagine dei casi con identificazione e ... Leggi su ilfogliettone

