Coronavirus: in Regno Unito, le minoranze etniche pagano il prezzo più caro (Di venerdì 17 luglio 2020) Secondo un nuovo studio, condotto da diverse università britanniche e organizzazioni di beneficenza, in Regno Unito, le minoranze etniche sono state sproporzionalmente affette dalla pandemia. Le donne non bianche, in particolare, sono quelle che hanno sofferto maggiormente a livello fisico, mentale e socio-economico.. «Il Covid-19 ha reso ancora più chiara la dura realtà delle ineguaglianze razziali preesistenti, non ci sono altre categorie più affette delle donne nere e di altre minoranze etniche», ha detto la direttrice di un’organizzazione londinese che sostiene le diseguaglianze razziali Zubaida Haque al New York Times. Lo studio, che indaga sugli impatti del Coronavirus, rivela che il tasso di mortalità nelle ... Leggi su giornalettismo

