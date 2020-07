Ciccio Caputo non si ferma più, solo 3 reti all'obiettivo: "A 20 goal conoscerò il mio idolo" (Di venerdì 17 luglio 2020) La clamorosa stagione di Francesco, meglio noto come Ciccio, Caputo è sotto gli occhi di tutti. Del Sassuolo, che con mister Roberto De Zerbi in panchina gli ha permesso di replicare, e superare, la sua ottima prima stagione in Serie A con l'Empoli - almeno sotto il profilo realizzativo - e degli avversari, "bucati" già in 17 occasioni con vittime del calibro di Juventus, Lazio e Roma. US Sassuolo v Juventus - Serie A Ma il bomber di Altamura ha ancora un obiettivo da raggiungere in queste... Leggi su 90min

SerieA : Ciccio Caputo nei minuti di recupero completa la rimonta. ?? Il @SassuoloUS si prende tre punti all'Olimpico. ??… - Capolii21 : @EmanueleFire Ciccio Caputo>>>> - VVMM891 : @pap1pap Che squadra quel Bari! Kamatà, Barreto, Kutuzov, Guberti. Lanzafame e Ciccio Caputo dalla panchina. Ranocc… - sportli26181512 : Juve, senti Caputo: 'Ho una scommessa con Del Piero': 'Ciccio Caputo meno quattro', questo il messaggio ricevuto qu… - stevemac8691 : @gianlucalosito Merita la nazionale Ciccio Caputo e come titolare. Manuale del centravanti -