Cagliari-Sassuolo, Zenga in conferenza: “Calo di tensione? Direi stanchezza mentale” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Dobbiamo ritrovare il gol e la vittoria. Dopo di questo, tutto diventerà più semplice”. Così Walter Zenga, allenatore del Cagliari, parlando alla vigilia della partita contro il Sassuolo in campionato. Alla Sardegna Arena arriva una squadra che dopo il lockdown ha ottenuto risultati importanti, l’ultimo fermando sul pari la Juventus. Zenga descrive i neroverdi in questi termini: “Giocano bene a calcio, con le idee chiare. De Zerbi può proporre le sue, la squadra ha una sua mentalità sbarazzina, non ha l’assillo di arrivare a chissà quali traguardi, dunque va in campo con la mente sgombra e il piacere di divertirsi”. Tornando sulla partita contro la Samp, dice: “Quella del Ferraris è stata la prima gara nella quale non siamo ... Leggi su sportface

