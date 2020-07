Cagliari-Sassuolo, la lista dei convocati di De Zerbi: presente Rogerio (Di venerdì 17 luglio 2020) L’elenco completo dei giocatori convocati da Roberto De Zerbi per quanto riguarda Cagliari-Sassuolo, trentaquattresima giornata di Serie A. Il tecnico dei neroverdi ritrova a disposizione Rogerio, mentre in attacco sono confermati i soliti Boga e Caputo. Squalificati e dunque assenti tre pedine importanti, trattasi di Berardi, Magnanelli e Bourabia. Ecco la lista dei convocati: Portieri: Consigli, Pegolo, RussoDifensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, RogerioCentrocampisti: Djuricic, Ghion, Mercati, Locatelli, TraorèAttaccanti: Boga, Caputo, Haraslin, Manzari, Raspadori Leggi su sportface

