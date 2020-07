'Bonus Bau': 100 euro di contributo a chi ha un cane ed è in difficoltà economica (Di venerdì 17 luglio 2020) Tutta la documentazione può essere consegnata a mano all'Urp del Comune di Pisa, in Piazza XX Settembre, oppure inviata per mail a Bonusbau@comune.pisa.it. Non può essere presentata più di una ... Leggi su pisatoday

FrancoFrattini : RT @CrisciGloria: 'Bonus Bau': 100 euro di contributo a chi ha un cane ed è in difficoltà economica - CrisciGloria : 'Bonus Bau': 100 euro di contributo a chi ha un cane ed è in difficoltà economica - PisaNews : Al via 'Bonus Bau', un contributo di cento euro per le spese ... - - ARTUROFUNK1 : @INPS_it A quando il servizio #CIOP in cui dopo mesi, finalmente pagate i vari bonus le Cig etc. etc? Potete anche chiamarlo #BAU o #MIAO -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Bau 'Bonus Bau': 100 euro di contributo a chi ha un cane ed è in difficoltà economica PisaToday 'Bonus Bau': 100 euro di contributo a chi ha un cane ed è in difficoltà economica

Un contributo di 100 euro per le spese veterinarie destinati ai pisani con uno o due amici a quattro zampe e in diffoltà economica. 'Bonus Bau' è l'intervento voluto dall'amministrazione comunale di P ...

Un contributo di 100 euro per le spese veterinarie destinati ai pisani con uno o due amici a quattro zampe e in diffoltà economica. 'Bonus Bau' è l'intervento voluto dall'amministrazione comunale di P ...