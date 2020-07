Barbara D’Urso, nostalgia social ma il particolare non sfugge: “Vergogna” (Di venerdì 17 luglio 2020) Barbara D’Urso torna protagonista dei social con uno scatto molto nostalgico ma che attira come sempre grandi critiche da parte dei fan. Ecco la prova. foto facebookTorna con un nuovo scatto la conduttrice di Mediaset che proprio nelle scorse ore ha voluto condividere un momento di grande nostalgia con tutto il popolo di instagram che però come sempre è stato molto critico. Anche in questo caso infatti non sono mancati dei commenti molto piccati nei confronti della napoletana alla quale non hanno nemmeno risparmiato il piccolo particolare. Barbara D’Urso, lo scatto nostalgico non confonde i fan: “Vergogna” Fonte :Instagram @BarbaracarmelitadursoBarbara D’Urso torna ancora una volta al centro ... Leggi su chenews

RomRomantico : Buongiorno, ma quanto è bella Barbara D'Urso? Quanto? Tanto tanto? - XIIIr3d : RT @loveandthecity_: Mi spiegate perché Barbara D'Urso è il male e Maria de Filippi la considerate un genio? A me sembra che producano lo s… - MyHeart20162 : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer - justinj_smile : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer - BiasiErika : RT @marrmat: A Barbara D’Urso piace questo elemento. #DayDreamer -