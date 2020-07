Autostrade, Gualtieri: parlare di statalizzazione è riduttivo (Di venerdì 17 luglio 2020) Sul piatto c'è anche la partita dell'Ilva. Una vicenda che tocca da vicino il presidente del Consiglio Conte, proprio nella sua Regione di origine Leggi su tg.la7

gualtierieurope : L’accordo su #Autostrade per l’Italia è un grande risultato per il Paese e i cittadini, frutto della determinazione… - Corriere : Gualtieri: «Il debito di Autostrade non graverà sugli italiani» - SilvanoPravato : RT @MPenikas: LN Autostrade, Gualtieri: “Con l’accordo si apre una pagina nuova. Un regime concessorio più moderno, efficiente ed equo. Il… - SnodiEU : In evidenza: Gualtieri: «Il governo? Mai escluso l’uso del credito del Mes. Il debito di Autostrade non graverà su… - Nury07833353 : RT @MPenikas: LN Autostrade, Gualtieri: “Con l’accordo si apre una pagina nuova. Un regime concessorio più moderno, efficiente ed equo. Il… -