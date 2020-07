Attacco hacker Twitter: cosa è successo nella truffa dei Bitcoin (Di venerdì 17 luglio 2020) Il recentissimo Attacco hacker che ha colpito Twitter è uno degli argomenti più chiacchierati del web. E a ragione, considerata la portata del caso, salito alle cronache come truffa dei Bitcoin, che ha colpito i profili ufficiali sul social network dell'uccellino di personaggi assolutamente di spicco. E se è vero che le indagini proseguono a ritmo incessante, nella giornata di oggi arrivano nuove informazioni che fanno chiarezza sulla vicenda. Come si legge sulle pagine del portale The Verge, la truffa dei Bitcoin avviata su Twitter in questi giorni ha coinvolto ben 130 account verificati e di alto profilo - di cui vi avevamo già parlato in questo nostro articolo dedicato, ricco di diversi esempi ... Leggi su optimagazine

