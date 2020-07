Atripalda, autovettura in fiamme: indagini in corso (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (Av) – Sono in corso indagini per l’incendio di una Mercedes B, divampato verso le 5.30 ad Atripalda. L’autovettura era parcheggiata in via Caduti delle Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, che hanno rispettivamente provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini e a domare le fiamme che hanno interessato principalmente il vano motore. Nessun ferito. L'articolo Atripalda, autovettura in fiamme: indagini in corso proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Atripalda autovettura Atripalda, autovettura in fiamme: indagini in corso anteprima24.it Auto in fiamme ad Alvanite: i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza l’area. Foto

Intorno alle ore 05.30 di oggi 17 luglio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda in contrada Alvanite, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme sono ...

Atripalda, auto a fuoco in contrada Alvanite all’alba

Intorno alle ore 5.30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda in contrada Alvanite, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta.

Intorno alle ore 05.30 di oggi 17 luglio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda in contrada Alvanite, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme sono ...Intorno alle ore 5.30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda in contrada Alvanite, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta.