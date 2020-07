Antonella Elia al bivio con Pietro: insulti e colpi bassi (Di venerdì 17 luglio 2020) “E' proprio uno str**zo. Lo lascio. Non ha capito che è già sottomesso. Io lo palleggio come una pallina da ping pong” così Antonella Elia si prepara a rompere con Pietro Delle Piane a Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. L'attore replica: “E' una giullaretta di corte!”. Volano stracci e confessioni tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L'ex soubrette ha indossato il bikini della vittima: la lingua resta tagliente, ma ha rinunciato al volto isterico del GFVip. Ad Annamaria confida di soffrire della sindrome dell'abbandono: “Ci sto bene, ma se seguissi il mio istinto direi che non vedo un futuro con Pietro”. L'attore e doppiatore per mancanza di copioni parla con le ... Leggi su iltempo

