A Barcellona torna il lockdown, a rischio la partita con il Napoli (Di venerdì 17 luglio 2020) Il ritorno dei quarti finale della Champions League tra Barcellona e Napoli è a rischio. La Catalogna ha annunciato un nuovo lockdown In Spagna, specie in Catalogna, i casi di Coronavirus nelle ultime settimane sono notevolmente aumentati. Nella regione spagnola è stato annunciato un nuovo lockdown, che mette a rischio il ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Barcellona e Napoli. Le autorità catalane hanno invitato i cittadini a rimanere a casa, senza lasciare la propria abitazione, evitando riunioni, uscite pubbliche e attività culturali, oltre agli assembramenti con più 10 persone. Un vero e proprio ritorno alla fase-1. Gli abitanti di Barcellona, però, questa volta non hanno ... Leggi su zon

ilpopolano : Blog Post: BARCELLONA TORNA IL: RESTATE A CASA - - Etzi2891 : RT @Sport_Mediaset: #Barcellona in Fase-1: la #Catalogna torna nell'incubo #lockdown ?? - Da_Saz : RT @Sport_Mediaset: #Barcellona in Fase-1: la #Catalogna torna nell'incubo #lockdown ?? - Sport_Mediaset : #Barcellona in Fase-1: la #Catalogna torna nell'incubo #lockdown ?? - infoitinterno : Covid, a Barcellona si torna in casa: 4 milioni di persone esortate a confinarsi -