Warp Charge per OnePlus Buds e molte novità su Samsung Galaxy S20 Fan Edition

OnePlus conferma il supporto alla ricarica Warp Charge per le cuffie Buds, mentre Samsung Galaxy S20 Fan Edition avrà un pannello a 120 Hz

Oppo, leader della tecnologia di ricarica rapida sin da 2014, quando creò la soluzione proprietaria VOOC, a poche ore dall’annuncio dello spin-off iQOO, e in anticipo rispetto alla “cugina” Realme, ha ...

OnePlus Nord, svelato ufficialmente il design dello smartphone

Non manca molto alla presentazione ufficiale di OnePlus Nord: lo smartphone verrà svelato nel corso di un evento che si svolgerà il 21 luglio. Già oggi, martedì 14 luglio, l’azienda cinese ha iniziato ...

