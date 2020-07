Twitter sotto attacco hacker, colpiti i profili di Apple, Barack Obama, Bill Gates e Jeff Bezos (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli account Twitter di alcuni dei personaggi più famosi e influenti del mondo sono stati hackerati in quella che è la più importante violazione di sicurezza della storia dei social network. Non tanto per il numero di account colpiti, ma per la loro rilevanza sulla scacchiera geo-politica internazionale e, per di più, su un canale come Twitter considerato alla stregua di un megafono istituzionale (come dimostra ogni giorno il profilo di Donald Trump). La lista degli utenti colpiti è cospicua: da Barack Obama al candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, da Bill Gates a Elon Musk, passando per Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Kanye West e aziende del calibro di ... Leggi su gqitalia

