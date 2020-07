Tuttosport: la Juve non si ferma e vuole anche Jorginho (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juve vuole un altro palleggiatore dopo Arthur ed attende solo di liberare una nuova casella in mediana per affondare il colpo sul suo obiettivo. Obiettivo che, secondo Tuttosport, sarebbe sempre Jorginho. Il pupillo di Maurizio Sarri è stato retrocesso a panchinaro nel post lockdown da Lampard e sembra non rientrare nei suoi piani futuri di gioco. Dal canto suo il calciatore non vuole rischiare di non giocare nell’anno dell’Europeo e sarebbe ben contento di ritrovare Maurizio Sarri. Paratici attende di capire se il Chelsea è disposto a cederlo prima di intavolare una trattativa con Marina Granovkaia L'articolo Tuttosport: la Juve non si ferma e vuole anche Jorginho ... Leggi su ilnapolista

Paratici non vuole fermarsi ad Arthur, i bianconeri vogliono un altro centrocampista La Juventus non si ferma ad Arthur. I bianconeri – come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport – vogliono ...

Altro pareggio, solo due punti nelle ultime tre partite. La Juve torna da Reggio Emilia con un rocambolesco 3-3 contro il Sassuolo e ringrazia anche la Lazio, che a Udine non è andata oltre lo 0-0. “U ...

