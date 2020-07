Tragico incidente nella notte nel trapanese: si schianta e muore a 20 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Tragico incidente nella notte a Tre Fontane, in provincia di Trapani. Un giovane ha perso la vita nella frazione di Campobello di Mazara. Lo schianto fatale è avvenuto in via Livorno. La vittima, come riporta castelvetranonews, è il giovane Biagio Nuccio, di Campobello di Mazara, di appena 20 anni. Il giovane era bordo di una … L'articolo Tragico incidente nella notte nel trapanese: si schianta e muore a 20 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

news24_city : Tragico incidente sulla Andria-Barletta: morti tre giovani - Agenparl : Senato della Repubblica - In ricordo delle vittime del tragico incidente ferroviario verificatosi in Puglia - XVIII… - BlunoteWeb : [Video] Tragico incidente stradale nella #Bat, muoiono 3 ragazzi - NoiAretini : Tragico incidente in un'azienda agricola: muore schiacciato da un'autobotte trainata da un trattore - infoitinterno : Tragico incidente sul Monte Bianco: morti due alpinisti italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Tragico incidente sul Monte Bianco: morti due alpinisti italiani Il Messaggero Si schianta con la moto contro il muro, tragedia nel Casertano: morto un giovane

Una terribile tragedia quella che si è consumata nel Casertano. Un giovane di 29 anni, Gerard De Fusco, è morto nella notte per un incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 90 a Marziano Appio. Il r ...

Barletta, drammatico incidente: muoiono tre giovani travolti da un furgone mentre erano in bici

Un tragico incidente stradale è avvenuto all’alba di oggi mercoledì 15 luglio sulla strada statale 170 che collega Barletta ad Andria. Un furgone ha travolto una bici, che procedeva nello stesso senso ...

Una terribile tragedia quella che si è consumata nel Casertano. Un giovane di 29 anni, Gerard De Fusco, è morto nella notte per un incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 90 a Marziano Appio. Il r ...Un tragico incidente stradale è avvenuto all’alba di oggi mercoledì 15 luglio sulla strada statale 170 che collega Barletta ad Andria. Un furgone ha travolto una bici, che procedeva nello stesso senso ...