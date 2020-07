Torino, Longo: "Salvi? Solo quando ci sarà la certezza matematica" (Di giovedì 16 luglio 2020) Torino - Moreno Longo è visibilmente soddisfatto: in un febbrile scontro salvezza, il Torino infligge un secco 3-0 al Genoa , che manda i granata a +7 sui genovesi. Ecco le parole del tecnico in ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #TorinoGenoa 3-0: Bremer, Lukic e Belotti a segno, Longo vede la salvezza - Fantacalcio : Longo: 'Conta solo il bene del Torino, non siamo ancora salvi. Su Zaza...' - buoncalcio : #Torino #Longo: “Un bel passo in avanti. Tutta la squadra ha avuto lo spirito del Toro” - sportli26181512 : #Torino, Longo: 'Salvi? Solo quando ci sarà la certezza matematica': L'allenatore: 'Ho visto lo spirito giusto, non… - sportli26181512 : Longo: “Restiamo concentrati, per la salvezza non è ancora fatta”: Longo: “Restiamo concentrati, per la salvezza no… -