Torino-Genoa 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Belotti devastante, i granata ipotecano la salvezza [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Torino-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Il Torino ipoteca la salvezza grazie al successo contro il Genoa, che resta invece in piena zona retrocessione. Fondamentale per il Grifone lo scontro diretto contro il Lecce, in programma nel weekend. Partita tesa e vibrante vista la posta in palio. Il bel gioco latita, ma a farsi preferire sono i granata. Sirigu viene comunque impegnato seriamente sia ad inizio primo tempo che nei primi istanti della ripresa: il portiere salva i suoi. Bremer sfiora il vantaggio su schema da calcio d’angolo, poco dopo stessa azione con esito diverso: il difensore batte Perin e porta avanti la squadra di Longo. Nel secondo tempo il Genoa fatica a creare e il Toro affonda il colpo: ... Leggi su calcioweb.eu

TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Genoa ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 19.30 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - Gazzetta_it : Gol! Torino - Genoa 3-0, rete di Belotti A. (TOR) - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Cuore_Toro : #TorinoGenoa: 3-0 Super Gallo Belotti!! - TorinoFCFeed : Torino-Genoa 3-0: Bremer, Lukic e Belotti a segno, Longo vede la salvezza -