Roma, anche la Nike se ne va: non è più lo sponsor tecnico (Di giovedì 16 luglio 2020) Non è certamente un buon periodo in casa Roma. Le ultime partite hanno portato risultati importanti, ma la stagione continua ad essere deludente. Il futuro è sempre più incerto, soprattutto dal punto di vista societario, a questo punto è necessario un nuovo proprietario considerando che il percorso di Pallotta sembra giunto al capolinea. I tifosi chiedono a gran voce un cambio ed i prossimi mesi saranno decisivi. Nel frattempo anche Nike ha deciso di rescindere il contratto con la Roma. “Il Club aveva firmato nel 2013 con la multinazionale statunitense un contratto pluriennale, che ora volgerà al termine al concludersi della stagione 2019-20. ‘La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà all’AS Roma di esplorare ... Leggi su calcioweb.eu

