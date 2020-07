Roccadaspide, sindaco difende ospedale: “Reparti pienamente operativi” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccadaspide (Sa) – L’apertura dell’ospedale di Agropoli ha determinato uno strascico di polemiche arrivate fino al nosocomio della valle del Calore, a Roccadaspide. Tanto che il sindaco del Comune cilentano, Girolamo Auricchio, sgombera il campo da equivoci e, penna in carta (vedi in basso), oggi precisa. “Sono state diffuse false notizie. Il reparto di ortopedia del nostro ospedale è operativo dal 13 luglio; la terapia intensiva non ha subito alcuna interruzione, tanto che nella stessa continuano ad esservi ricoveri; il pronto soccorso è inserito nella rete dell’emergenza-urgenza e non ha subito alcuna interruzione; sono pienamente operative le attività dei reparti di cardiologia UTC, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Roccadaspide sindaco Roccadaspide: Sindaco fa chiarezza, ospedale cittadino in piena operatività Salernonotizie.it Sollievo a Roccadaspide: negativi i tamponi su tutti i familiari del 53enne positivo

L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano, attraverso un post prubblicato sul suo profilo Facebook: “Ritengo doveroso e giusto comunicare ufficialmente che sono r ...

Caso covid a Roccadaspide: altri tre in quarantena. Continua ricerca dei contatti

ROCCADASPIDE. Quarantena per i familiari del 53enne di Roccadaspide risultato positivo al coronavirus (leggi qui). Si tratta dell moglie di 49 anni e dei figli di 12 e 15 anni. E’ quanto prevede un’or ...

L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano, attraverso un post prubblicato sul suo profilo Facebook: “Ritengo doveroso e giusto comunicare ufficialmente che sono r ...ROCCADASPIDE. Quarantena per i familiari del 53enne di Roccadaspide risultato positivo al coronavirus (leggi qui). Si tratta dell moglie di 49 anni e dei figli di 12 e 15 anni. E’ quanto prevede un’or ...