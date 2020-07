Positive al virus, 9 persone su 10 sono decedute (Di giovedì 16 luglio 2020) Quante delle oltre trentamila vittime italiane di Covid-19 si possono addebitare al virus come causa principale? Il tormentone ci accompagna sin dai primi giorni della pandemia. Da un lato, è difficile spiegare le decine di migliaia di morti in più registrate nel 2020 rispetto all’anno scorso con motivi diversi dalla pandemia. Dall’altro, il profilo delle vittime – per lo più ultraottantenni con altre patologie – fa venire il dubbio che molte di queste persone sarebbero morte in ogni caso, con … Continua L'articolo Positive al virus, 9 persone su 10 sono decedute proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Quante delle oltre trentamila vittime italiane di Covid-19 si possono addebitare al virus come causa principale? Il tormentone ci accompagna sin dai primi giorni della pandemia. Da un lato, è difficil ...

Covid-19, scoperti 46 nuovi positivi in regione: virus fermo nel Cesenate

Calano, anche se di appena 20 unità, le persone attualmente positive al virus che diventano 12.473. È di 10, invece, il numero di morti rispetto a ieri, per un totale complessivo, dall’inizio della pa ...

