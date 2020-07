Namibia, ucciso imprenditore italiano (Di giovedì 16 luglio 2020) Redazione Daniele Ferrari colpito con un machete: "Volevano rubargli il telefono" Un altro nostro connazionale vitima dell criminalità all'estero. Daniele Ferrari, imprenditore di 52 anni, di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, è stato ucciso in Namibia, dove lavorava da anni con successo, durante una rapina. A dare la notizia, su Facebook, è stato il sindaco di Castione, Angelo Migliorati. La polizia locale e il consolato italiano stanno effettuando le indagini per individuare i responsabili. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, Ferrari è stato ucciso martedì sera nelle vicinanze della diga di Avis a Windhoek, capitale della Namibia. Ad assalirlo, stando a quanto riporta il sito di informazione locale ... Leggi su ilgiornale

MediasetTgcom24 : Imprenditore bergamasco ucciso durante una rapina in Namibia #DanieleFerrari - HuffPostItalia : Daniele Ferrari, imprenditore italiano, ucciso in Namibia durante una rapina - Agenzia_Ansa : Imprenditore italiano ucciso in #Namibia durante una rapina #ANSA - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Ucciso imprenditore italiano in #Namibia: era originario della provincia di #Bergamo - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Ucciso imprenditore italiano in #Namibia: era originario della provincia di #Bergamo -