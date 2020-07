Milano, donna violentata al parco del Monte Stella (Di giovedì 16 luglio 2020) donna aggredita e violentata nel parco del Monte Stella di Milano. Una donna di quarantacinque anni è stata aggredita e violentata al parco del Monte Stella a Milano. Le forze dell’ordine sono alla ricerca del responsabile. Si tratterebbe di un uomo di origine centroafricana alto un metro e ottanta circa. Le indagini sono condotte dagli uomini della Squadra Mobile. Milano, donna aggredita e violentata nel parco Monte Stella L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio della giornata di mercoledì. La donna era al ... Leggi su newsmondo

Aggressione a Milano: una donna italiana, di 45 anni, è stata violentata da un uomo da lei descritto come straniero, ieri intorno alle 18, mentre stava portando a spasso il cane nel parco del Monte St ...